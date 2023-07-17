إقليم كوردستان يؤكد عدم استحصال مبالغ مالية من السائحين ويتوعد الشركات المخالفة

شفق نيوز/ أكدت هيئة سياحة اقليم كوردستان، يوم الإثنين، عدم استحصال مبالغ مالية من السائحين لقاء دخولهم المصايف والمنتجعات، متوعدة الشركات المخالفة بعقوبات قانونية.

وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعلن هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان أنه لا يتم تحصيل أي مبلغ مالي من السواح لدخولهم مصايف ومنتجعات ومعالم الإقليم السياحية".

وتابعت، "كما نطلب من جميع شركات السياحة عدم فرض رسوم على السواح لدخولهم الأماكن المذكورة، وإلا فسيواجه المخالفون عقوبات قانونية".