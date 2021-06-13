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إقليم كوردستان يُعيد ويتلف قرابة 2000 طن من السلع التركية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-13T08:28:36+0000
إقليم كوردستان يُعيد ويتلف قرابة 2000 طن من السلع التركية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية العلاقات والاعلام في معبر إبراهيم الخليل الحدودي الدولي في إقليم كوردستان يوم الأحد إعادة وإتلاف قرابة 2000 طن من السلع والبضائع التركية المخالفة لعدم مطابقتها لمواصفات الاستيراد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنه خلال مدة شهر ومن تاريخ 1 - 5 - 2021 ولغاية 31 - 5 2021 لم توافق اللجنة المختصة في مجمع معبر إبراهيم الخليل الدولي على دخول 1992 طنا و209 كيلوغرامات من المواد والمستلزمات المختلفة.

وأوضح البيان أن جزءا من تلك المواد والمستلزمات تم إعادتها، والجزء الآخر تم إتلافه لعدم مطابقتها للتعليمات الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان.

وتابع البيان أن تلك السلع مؤلفة من المواد (الصحية، والاطعمة والاشربة، و مستحضرات التجميل، والمواد البيطرية والزراعية، ومستلزمات البناء).

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