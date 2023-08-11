إقليم كوردستان يُصدّر 2000 طن من البطاطا شهرياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تصدير قرابة 2000 طن من محصول البطاطا إلى الخارج.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بالإضافة إلى الإقبال الداخلي، فإن هناك طلباً أيضاً من الخارج على المنتجات المحلية في كوردستان.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها تصدر 500 طن من البطاطا أسبوعيا، أي بما معدله 2000 طن شهريا خلال توفر هذا المحصول في موسم حصاده.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.