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إقليم كوردستان يُشكّل غرفة عمليات لاعتقال المطلوبين للقضاء داخل العراق وخارجه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T09:39:35+0000
إقليم كوردستان يُشكّل غرفة عمليات لاعتقال المطلوبين للقضاء داخل العراق وخارجه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الخميس تشكيل غرفة عمليات خاصة لإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء في الإقليم والعراق كافة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشرطة الإقليم المقدم كارزان امير في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بتوصية من رئيس حكومة الإقليم تقرر تشكيل غرفة عمليات للعمل على إعادة الهاربين من القضاء والذين صدرت بحقهم أمر الاعتقال سواء كانوا في إقليم كوردستان او المناطق الأخرى من العراق او حتى خارج الإقليم والعراق والعمل على اعادتهم ومحاكمتهم".

كما أشار إلى أن "العمليات تضم ممثلين عن الشرطة، والاسايش، والبيشمركة، وقوات الزيرفاني والدفاع المدني، والاستخبارات العامة".

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