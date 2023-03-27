إقليم كوردستان يؤشر ملاحظات على تقرير للخارجية الأمريكية وينفي ادعاءات بوجود تعذيب

شفق نيوز/ ردّت حكومة اقليم كوردستان، يوم الإثنين، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في آذار الجاري، وأدعى بوجود حالات تعذيب داخل سجون الإقليم، الأمر الذي نفته حكومة الإقليم نفيا قاطعا.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في 21 آذار / مارس 2023، وهو يقيّم الاوضاع الحالية في العراق وإقليم كوردستان".

واشار الى ان "التقرير تطرق إلى الخطوات الإصلاحية في وزارات حكومتي المركز والإقليم، وتناول الخطة الإقليمية لحقوق الانسان في العراق وإقليم كوردستان كما أكد وجود تعاون مع الاجهزة الحكومية والمنظمات الدولية الموجودة في الاقليم".

وأضاف، أن "هناك عدة ملاحظات لإقليم كوردستان على هذا التقرير، ومن الضروري أن تكون الإيضاحات سواءً للحكومة الاتحادية أو الإقليم شفافة وواقعية"، مؤكدا ان "هناك خطوات جادة في الإصلاح قامت بها حكومتي المركز والاقليم والتقرير لم يتطرق لها".

وتابع زيباري "بالنسبة لاتفاق سنجار هناك ملاحظة لكيفية تطرق التقرير له، فالتقرير اشار الى ان هناك خلاف بين بغداد واربيل بخصوص المناطق المتنازع عليها، والحقيقة ليس هناك خلاف وإنما هناك مادة دستورية (المادة 140 من الدستور العراقي) لكنها لم تنفذ". وفيما يتعلق باتفاق سنجار، بين زيباري، إن "المسؤولية تقع على حكومة بغداد"، لافتا الى ان "هناك فراغاً أمنياً واضحاً في هذه المناطق".

واضاف ان "التحالف الدولي نفذ أكثر من 9 آلاف غارة جوية ضد الإرهابيين في تلك المناطق خلال السنوات الماضية وتم قتل 12 الف ارهابي وهذا يدل على عدم استقرار أمني في تلك المناطق".

واشار الى ان "هناك اكثر من 300 هجوم في تلك المناطق أسفرت عن وقوع ضحايا".

وفيما يتعلق بالاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية، أشار منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان إلى "وقوع 138 هجوما جويا واكثر من 200 قصف ضد مواقع في داخل الاراضي العراقية"، مبينا ان "التقرير لم يتطرق لها ولا للخسائر التي وقعت هناك".

وقال زيباري ان "التقرير ادعى وجود حالات تعذيب في إقليم كوردستان وهذا غير صحيح "، مضيفا "لا نسمح بحسب القوانين بوقوع أي عمليات تعذيب سواء في التحقيق أو داخل السجون".

وفيما يتعلق بحرية التعبير، أكد زيباري أن "حكومة الإقليم تفتخر بذلك فهناك ترخيص لاكثر من 1250 مؤسسة إعلامية رقمية ومطبوعة وأكثر من 50 موقعاً الكترونياً، و130 محطة إذاعية وأكثر من 958 صحيفة ومجلة و 31 قناة فضائية و85 قناة محلية".

وبشأن ملف محاربة تنظيم "داعش"، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة كوردستان إن "حكومة الإقليم قدمت تضحيات لاجل تحرير المناطق من سيطرة التنظيم"، لافتا الى أن "هناك 1800 شهيدا و11 ألف جريح من قوات البيشمركة".