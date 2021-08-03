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إقليم كوردستان يؤشر ارتفاعاً بنسبة 25% في اصابات كورونا ويدق ناقوس الخطر للنساء الحوامل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T08:16:35+0000
إقليم كوردستان يؤشر ارتفاعاً بنسبة 25% في اصابات كورونا ويدق ناقوس الخطر للنساء الحوامل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 25 بالمئة في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا من بينهم نساء حوامل جراء تفشي متحور "دلتا" في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص وحدات خاصة بالمستشفيات للمصابات بالفيروس من النساء الحوامل لأن الواحدة منهن تعادل شخصين لذا يتعين أن تخضع لعلاج مختلف عن المصابين الآخرين".

وأضاف أن "حالات الاصابة بكورونا بين صفوف النساء الحوامل ارتفعت في الفترة الاخيرة وخلال الايام الماضية توفيت سيدة حامل لم يتجاوز عمرها 35 عاما".

الدكتور حويزي أردف بالقول إن ارتفاع حالات الإصابة بين الحوامل سيزيد من الحالات الصعبة داخل المستشفيات، ومما لا شك فيه سترتفع حالات الوفيات أيضا بالتزامن مع تفشي المتحور الجديد.

وعن الموقف الوبائي بشكل عام قال المتحدث باسم وزارة صحة الإقليم ان الاصابات ارتفعت وفق الفحوص اليومية التي تجريها المختبرات الطبية، منوها إلى أن المؤشر الوبائي في الإقليم لم يصل بعدُ إلى اللون الأحمر إلا إننا قريبون جدا منه.

وتابع بالقول إن 25% من الفحوصات اليومية تظهر نتائجها موجبة، مؤكداً أن هذه الإحصائية خطيرة جدا في أي مجتمع ينتشر فيه الوباء.

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