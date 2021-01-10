إقليم كوردستان يؤشراً إرتفاعاً جديداً بأعداد النازحين

شفق نيوز/ أشرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد تزايد اعداد النازحين القادمين من داخل العراق في مخيمات النزوح المنتشرة في محافظات الاقليم رغم الخطة التي اعدتها الحكومة الاتحادية لإنهاء هذا الملف في بداية العام الحالي.

وقالت الدائرة في "تغريدة" على تويتر اليوم هناك عدم استقرار في عدد النازحين في اقليم كوردستان، فحتى منتصف العام كان عدد النازحين يتناقص.

واستدركت القول انه مع بداية موسم البرد وصل نازحون جدد إلى المخيمات.

ووفقا للدائرة فإن اعداد النازحين في الاقليم ارتفع من 729،940 في أغسطس/آب إلى 737،365 في سبتمبر/أيلول.

اعلنت الحكومة الاتحادية في منتصف شهر تشرين الأول الماضي عن خطة لإغلاق مخيمات النزوح في البلاد وفق ثلاث مراحل آخرها تلك الموجودة في اقليم كوردستان، كاشفة عن عودة نازحي محافظة الانبار كافة الى ديارهم.