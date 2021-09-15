سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-15T18:30:34+0000
إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

شفق نيوز / أعلن اتحاد المعلمين للاجئين السوريين، تأجيل الدوام الرسمي في مدارس السوريين، ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، إلى يوم السبت المقبل.

وقال رئيس الاتحاد خالد محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية في حكومة الإقليم، وعلى هذا الأساس ستكون المباشرة بالدوام يوم السبت القادم للمدارس التابعة للاجئين السوريين في محافظة السليمانية".

وأضاف محمد، "نمر ببعض المشاكل بشأن بدء العام الدراسي الجديد من خلال تأمين مطالب المعلمين الذين قضوا 8-9 سنوات بالسلك التدريسي دون صفة رسمية، حيث كانت تلك المدارس سابقا تحت إشرف منظمة اليونسيف من حيث الدعم المالي والرواتب، ومنذ سنتين تمت إحالة ملف الإشراف الى وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان".

وتابع: "تم تخصيص رواتب رمزية بحدود 250-300 ألف شهريا، وهي لا تسد حاجة المعلمين"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"إضافة صفة رسمية للمعلمين وكذلك زيادة الرواتب وتسليمها في وقتها المحدد دون تأخير".

وأشار رئيس اتحاد المعلمين للاجئين السوريين، إلى وجود حالات وصفها بـ"المؤسفة، ومنها المحسوبية التي تم عبرها تعيين غير السوريين في تلك المدارس، وهم لا يعرفون اللغة العربية حتى"، وفق قوله.

وخلص محمد، إلى القول "هناك اجتماع قريب لعرض تلك المشكلات وحلها مع المنظمات واتحاد معلمي كوردستان، وهناك بوادر بزيارة وزير تربية إقليم كوردستان، لعرض المطالب وتحقيقيها".

related

مع بعد العام الدراسي.. كوردستان تصدر 8 إجراءات وقائية للمعلمين والطلبة

Date: 2021-09-13 10:32:43
مع بعد العام الدراسي.. كوردستان تصدر 8 إجراءات وقائية للمعلمين والطلبة

صور.. نزوح جماعي من قرى شمالي زاخو بسبب المعارك بين الجيش التركي والـ"PKK"

Date: 2020-12-28 13:52:44
صور.. نزوح جماعي من قرى شمالي زاخو بسبب المعارك بين الجيش التركي والـ"PKK"

تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-08-12 17:40:20
تربية كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

حكومة كوردستان: مصرون على عودة البيشمركة لكركوك

Date: 2020-09-14 16:57:50
حكومة كوردستان: مصرون على عودة البيشمركة لكركوك

منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

Date: 2021-05-09 18:47:17
منذ 5 أيام.. احتجاز 32 سائحا من كوردستان في مصر

كشف حقيقة "نبأ إيراني" عن تعرض "مقر للموساد الإسرائيلي" لـ"هجمات صاروخية" بأربيل

Date: 2021-06-30 16:35:31
كشف حقيقة "نبأ إيراني" عن تعرض "مقر للموساد الإسرائيلي" لـ"هجمات صاروخية" بأربيل

داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا

Date: 2020-10-24 15:39:47
داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا

أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن

Date: 2021-06-22 10:20:50
أرامل مخيم دوميز يكافحن من أجل توفير المال لعائلاتهن