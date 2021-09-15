إقليم كوردستان يؤجل انطلاق دوام اللاجئين السوريين

شفق نيوز / أعلن اتحاد المعلمين للاجئين السوريين، تأجيل الدوام الرسمي في مدارس السوريين، ضمن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، إلى يوم السبت المقبل.

وقال رئيس الاتحاد خالد محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية في حكومة الإقليم، وعلى هذا الأساس ستكون المباشرة بالدوام يوم السبت القادم للمدارس التابعة للاجئين السوريين في محافظة السليمانية".

وأضاف محمد، "نمر ببعض المشاكل بشأن بدء العام الدراسي الجديد من خلال تأمين مطالب المعلمين الذين قضوا 8-9 سنوات بالسلك التدريسي دون صفة رسمية، حيث كانت تلك المدارس سابقا تحت إشرف منظمة اليونسيف من حيث الدعم المالي والرواتب، ومنذ سنتين تمت إحالة ملف الإشراف الى وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان".

وتابع: "تم تخصيص رواتب رمزية بحدود 250-300 ألف شهريا، وهي لا تسد حاجة المعلمين"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"إضافة صفة رسمية للمعلمين وكذلك زيادة الرواتب وتسليمها في وقتها المحدد دون تأخير".

وأشار رئيس اتحاد المعلمين للاجئين السوريين، إلى وجود حالات وصفها بـ"المؤسفة، ومنها المحسوبية التي تم عبرها تعيين غير السوريين في تلك المدارس، وهم لا يعرفون اللغة العربية حتى"، وفق قوله.

وخلص محمد، إلى القول "هناك اجتماع قريب لعرض تلك المشكلات وحلها مع المنظمات واتحاد معلمي كوردستان، وهناك بوادر بزيارة وزير تربية إقليم كوردستان، لعرض المطالب وتحقيقيها".