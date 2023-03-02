إقليم كوردستان يُتلف 7 أطنان من الطماطم الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إتلاف أكثر من 7 أطنان من محصول الطماطم الإيرانية لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.

وذكر بيان صادر عن إدارة جمارك المنطقة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سبعة أطنان، و360 كغم من الطماطم الإيرانية جرى إتلافها بسبب عدم اجتيازها الفحص وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأضاف البيان، أن "هذه الكمية من الطماطم أتلفت بحضور ممثلين عن قائممقامية المنطقة وعن الصحة والأمن وشرطة الجمارك وحرس الحدود".

في سياق متصل، أعلنت اللجان المشتركة في قضاء كلار، إتلاف أكثر من (9) أطنان من الأغذية والأدوية التالفة ومحاسبة العشرات من المخالفين الضوابط الصحية.

وذكرت اللجان المشتركة، في بيان ورد للوكالة، أن "خلال شهر كانون الثاني وشباط المنصرمين تم القيام بـ(3500) زيارة مفاجئة للمحال التجارية والغذائية ومراكز التجميل، وخلال تلك الزيارات تم إتلاف أكثر من (9) طن من الأغذية والأدوية التالفة".

وأوضحت أن "خلال الشهرين الماضيين تم تغريم أكثر من (100) مخالف وتم غلق محال لمخالفتها الضوابط والقوانين".