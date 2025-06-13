إقليم كوردستان يوقف عودة الحجاج بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، يوم الجمعة، عن توقف عودة الحجاج من السعودية بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وقال ستوني لوكالة شفق نيوز، إن "أن التوترات القائمة بين إيران وإسرائيل تسببت في إيقاف عودة حجاج الإقليم، وهذه الأوضاع خلقت مشاكل في إعادة الحجاج".

وأضاف "إذا استمرت هذه الحالة، سنضطر إلى إعادتهم عبر الطرق البرية إلى إقليم كوردستان".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة على إسرائيل.