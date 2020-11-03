إقليم كوردستان يوقف رواتب أكثر من 16 الف شخص

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للبايومتري في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص بسبب تقاضيهم إياها بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة العليا لتنفيذ المرحلة الثانية للبايومتري عقدت اجتماعها الثاني باشراف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وبحضور وزير المالية والاقتصاد.

واشار البيان الى ان دائرة التنسيق والمتابعة ودائرة تكنولوجيا المعلومات قدما خلال الاجتماع وبالاستناد الى الاحصاءات وقواعد البيانات البايومترية، تقريرا بشأن تعدد الرواتب، لافتا الى انه وفقا للتقرير فان 106 الاف و839 شخصا يتقاضون اكثر من راتب واحد معظمها تم تنظيمها وفقا للقانون.

واضاف البيان انه بعد متابعة ملف متسلمي تلك الرواتب ظهر ان 16 الفا و505 اشخاص يتسلمون اكثر من راتب واحد بشكل غير قانوني، مبينا ان اللجنة العليا وفي اطار قانون الاصلاح اوصت وزارة المالية والاقتصاد لايقاف رواتبهم المقبلة مع الاحتفاظ بحق اولئك الاشخاص في الطعن بهذت القرار.

وتابع ان اللجنة خصصت مدة ستة اشهر لاعادة مراجعة ملفاتهم.