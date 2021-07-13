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إقليم كوردستان يوقف خدمة الانترنت خلال الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-13T07:39:57+0000
إقليم كوردستان يوقف خدمة الانترنت خلال الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أنها ستوقف خدمة الانترنت يوميا خلال الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة المتوسطة والاعدادية لمنع حدوث ظاهرة الغش السلبية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم عقد اجتماع في ديوان الوزارة بحضور وزير النقل والمدير العام للبريد، وممثلي شركات الاتصالات كافة.

وأشار البيان إلى انه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولمنع الظواهر السلبية مثل (الغش) خلال الامتحانات النهائية لهذا العام وخاصة لصف الـ12 الثانوي التي من المقرر أن تجري بتاريخ 25 من شهر الجاري تقرر إيقاف خدمة الانترنت في التوقيتات المحددة لإجراء الامتحانات ولغاية انتهائها.

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