إقليم كوردستان يوقف استيراد المواشي من مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ قررت إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان، إيقاف إدخال جميع انواع المواشي من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الإقليم حتى إشعار آخر.

ودعت إدارة معبر "سيمالكا" في الجانب السوري، تجار المواشي عدم سوق المواشي إلى المعبر في الوقت الحالي.

وقال هفال خليل مدير الجمارك في معبر سيمالكا لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة معبر فيشخابور من جانب إقليم كوردستان ابلغتنا بوقف حركة المواشي فقط عبر الحدود".

وأضاف أن "إدارة فيشخابر لم توضح سبب الإغلاق، وطلبنا منها منحنا مدة 24 ساعة لمرور المواشي الموجودة في معبر سيمالكا، إلا أنها رفضت الأمر وقالت نحن ملزمون بالقرار الوارد إلينا".

ويذكر إن حوالي 5000 رأس من الخرفان والعجول الذكور تدخل إلى إقليم كوردستان من مناطق الادارة الذاتية عبر معبر سيمالكا الحدودي بشكل يومي.