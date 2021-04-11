إقليم كوردستان يوقف استيراد المواشي من شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ اصدرت إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان، يوم الأحد، قراراً بإيقاف إدخال جميع انواع المواشي من مناطق شمال وشرق سوريا، اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر.

وقال هفال خليل، مدير الجمارك في معبر سيمالكا الحدودي بين الإقليم وشمال وشرق سوريا، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة معبر فيشخابور من جانب إقليم كوردستان ابلغتنا بوقف حركة نقل المواشي ابتداءً من يوم غد الاثنين 12 نيسان".

وأضاف ان إدارة فيشخابر "لم توضح سبب الاغلاق امام المواشي، وطلبنا منها منحنا مدة 24 ساعة لمرور المواشي الموجودة والمبيتة في معبر سيمالكا، فوافقت على منحنا مهلة ليوم الغد فقط".

يذكر إن حوالي 5000 رأس من الأغنام والعجول الذكور تدخل إلى إقليم كوردستان من مناطق الادارة الذاتية بشكل يومي عبر معبر سيمالكا الحدودي.

ومنعت إدارة معبر فيشخابور إدخال المواشي إلى الإقليم في 14 شباط الماضي دون ذكر الاسباب ويرجح أن تكون الحمة القلاعية المنتشرة بين الحيوانات في شمال وشرق سوريا أحد الاسباب.