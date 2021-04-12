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كوردستان تعطي مهلة إضافية لعبور المواشي من الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T17:24:30+0000
كوردستان تعطي مهلة إضافية لعبور المواشي من الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعطت إدارة معبر فيشخابور في إقليم كردستان (سيمالكا من جانب الإدارة الذاتية)، الاثنين، مهلة يوم واحد إضافية لعبور المواشي من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الإقليم.

وقال هفال خليل مدير الجمارك في معبر سيمالكا الحدودي لوكالة شفق نيوز " إن إدارة معبر فيشخابور من جانب إقليم كوردستان ابلغتنا بوقف حركة المواشي ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر".

وأضاف خليل أن "إدارة فيشخابور لم توضح سبب إغلاق المعبر أمام نقل المواشي، إلا أنها مددت المهلة ليوم آخر لعبور كافة المواشي المبيتة في المعبر ثم ستعاود الاغلاق".

ويذكر إن حوالي 5000 رأس من الخواريف والعجول الذكور تدخل إلى إقليم كوردستان من مناطق الادارة الذاتية بشكل يومي عبر معبر فيشخابور الحدودي.

ومنعت إدارة معبر فيشخابور إدخال المواشي إلى الإقليم في 14 شباط المنصرم دون ذكر الاسباب وعاودت فتحه في 8 نيسان الجاري .

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