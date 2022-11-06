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إقليم كوردستان يوقع مذكرة تعليم "غير رسمي" مع فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-06T16:19:01+0000
إقليم كوردستان يوقع مذكرة تعليم "غير رسمي" مع فرنسا

شفق نيوز/ وقعت منظمات حقوقية عدة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مع فرنسا، تعنى بالتعليم "غير الرسمي".

وذكرت مديرة المشروع، سحر الجاف، لوكالة شفق نيوز أن "هذه المذكرة التي وقعت مع فرنسا لمدة ثلاث سنوات، ستتضمن إقامة العديد من ورش التدريب لفئات مختلفة من المجتمع الكوردستاني حول تنمية وتطوير العمل".

وأضافت الجاف، أن "مديري المؤسسات الحكومية والعاملين في الإصلاحيات، إضافة إلى الشباب العاطلين عن العمل، هم أبرز الفئات المستهدفة التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الثلاث".

بدوره، قال الناشط الحقوقي، هوكر چتو، للوكالة، إن "فرنسا تحاول العمل على تنمية الإنسان وهذه المشاريع تعد مهمة إذا كان هناك تنسيقاً جيداً مع حكومة إقليم كوردستان".

وأوضح چتو، أن "هذه المذكرة، ستساعد على دعم المشاريع الصغيرة وتطوير عمل المؤسسات الحكومية، ما سينعكس إيجاباً على العمل الحكومي في الإقليم".

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