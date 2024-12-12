إقليم كوردستان يوقع اتفاقية تجارية مع الهند (صور)

شفق نيوز/ وقعت غرفة التجارة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التجارة مع الهند.

وقال رئيس غرفة تجارة أربيل، گيلان حاج سعيد، لوكالة شفق نيوز إن "علاقات إقليم كوردستان مع الهند قديمة، ونتمنى دائمًا تطور هذه العلاقات في جميع المجالات، والهند هي إحدى الدول الرئيسية المستوردة للنفط في العراق، وبالمثل فإن العراق مستورد رئيسي لمنتجات الهند".

وأعرب حاج سعيد، عن أمله في أن يكون توقيع مذكرة التفاهم اليوم حافزًا جيدًا لتعزيز العملية التجارية بين الجانبين وأن تشمل جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ".

كما تمنى أن تستثمر الشركات الهندية في إقليم كوردستان في ظل قانون الاستثمار النافذ الذي يوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين حتى يتم اعتبار المستثمر الأجنبي كالمستثمر المحلي بجميع الامتيازات، لافتاً إلى أن "سوق كوردستان بحاجة إلى استثمارات في جميع المجالات".