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إقليم كوردستان يوفر الكهرباء على مدار الساعة لإنجاح الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T19:45:36+0000
إقليم كوردستان يوفر الكهرباء على مدار الساعة لإنجاح الانتخابات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن توفير الكهرباء على مدار الساعة ومن دون انقطاع لمدة 5 ايام، مؤكدة ان هذه الخطوة تأتي بهدف إنجاح العملية الانتخابية النيابية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من اجل انجاح عملية الانتخابات وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر للمواطنين ومراكز الاقتراع ومكاتب المفوضية العليا للانتخابات، فانها ستسخر جميع امكانياتها لتأمين الكهرباء المستمرة اعتبارا من يوم غد الجمعة لغاية يوم الاثنين المقبل". 

واشار البيان الى انه "بالتزامن مع ذلك ومن اجل ضمان عدم انقطاع الكهرباء وسلامة المنتسبين العاملين في الكهرباء فانها ستقوم بايقاف عملية ربط المقاييس الذكية طيلة تلك الايام الخمسة".

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