إقليم كوردستان يرسل وفداً إلى بغداد الأسبوع المقبل لحسم ملفي النفط والرواتب

شفق نيوز - أربيل

أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، يوم الخميس، أن الخلافات المتعلقة بملفي الرواتب والنفط مع الحكومة الاتحادية تتجه نحو التسوية الشاملة، مؤكداً توجه وفد حكومي من أربيل إلى بغداد الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حاسمة بهذا الشأن.

وقال رحيم في تصريحات للصحفيين، إن إنتاج النفط في الإقليم أرتفع حالياً ليتراوح بين 220 إلى 230 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن بغداد قدمت تعهدات بحماية قطاع الطاقة في الإقليم وتأمين منشآته ضد أي استهداف أو أضرار.

وأوضح سكرتير مجلس الوزراء، أن ثلاث قضايا رئيسية تتمثل في (ملف النفط، التدقيق المالي، والإيرادات غير النفطية) باتت قريبة من الحل، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي لحكومة الإقليم هو إنهاء أزمة الرواتب وإبعادها عن السجال الإعلامي.