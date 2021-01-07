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إقليم كوردستان يوضح حول إمكانية تأجيل العام الدراسي 2020 - 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T13:34:50+0000
إقليم كوردستان يوضح حول إمكانية تأجيل العام الدراسي 2020 - 2021

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الخميس ان من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء العام الدراسي 2020 – 2021.

واجاب عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء، ان وزارة التربية اعدت خطتين وستقدمها في منتصف الشهر الجاري الى مجلس الوزراء ووقتها ستقرر الحكومة.

واضاف قائلا يتعين ان ننتظر تقرير وزارة الصحة وبعدها ستقدم الوزارة عدة توصيات ولهذا لانستطيع البت بمصير العام الدراسي ويجب النظر الى هذه المسألة من منظور علمي، مشيرا الى ان الحكومة تريد ان تكون القرارات في صالح الجميع باقليم كوردستان.

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