إقليم كوردستان يوزع 3000 قطعة أرض جديدة لموظفي أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية تضم 3000 قطعة لموظفي قضاء شقلاوة التابع لمحافظة أربيل.

وقال وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة بلدية شقلاوة قررت اليوم توزيع 3000 قطعة أرض على الموظفين المشمولين بالقرار في حدود المنطقة، وذلك استكمالاً لجهود الوزارة في تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتمليك الأراضي".

وأوضح عوني أن "إجمالي عدد قطع الأراضي الموزعة ضمن حدود محافظة أربيل (الأطراف) تجاوز حتى الآن 32 ألف قطعة"، مشيراً إلى أن "نسبة الموظفين الذين تسلموا أراضيهم في عموم المحافظة وصلت إلى 50% من إجمالي المستحقين، والعملية مستمرة حتى شمول آخر موظف".

وحول أسباب تأخر التوزيع في بعض المناطق الأخرى، كشف الوزير عن وجود "عقبات فنية وقانونية تتعلق بملكية الأراضي وفرزها وتحديد جنسها"، مؤكداً أن "الفرق المختصة تعمل بجد لمعالجة هذه الإشكالات القانونية تمهيداً للمباشرة بتوزيعها فور حسم الملفات العالقة".