إقليم كوردستان يودع أكثر من 43 مليار دينار من إيراداته غير النفطية في خزينة الدولة

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إيداع مبلغ قدره 43,094,141,000 دينار في حساب وزارة المالية بالحكومة الاتحادية.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الإيداع تمت لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وتمثل حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر آذار الماضي، وذلك في إطار التنسيق المالي المستمر لتأمين مستحقات الرواتب والالتزامات المتبادلة.