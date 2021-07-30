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إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T13:09:12+0000
إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

شفق نيوز/ رحب متخصصون بالآثار العراقية في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان يوم الجمعة باعادة 17 الف قطعة اثرية من الرقم الطينية من الولايات المتحدة الى البلاد.

وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 17 قطعة أثرية خلال الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى واشنطن والتي انهاها أمس وعاد إلى بغداد حاملا معه تلك الآثار التي لا تُقدر بثمن.

وبهذا الصدد قال مدير دائرة آثار مدينة السليمانية كمال رشيد لشفق نيوز، إن هذا يعتبر انجازاً كبيراً لمؤسسة الآثار العراقية، و بجهود من السفارة العراقية في واشنطن ومحاولتها المستمرة في اعادة الاثار العراقية التي سرقت ونهبت من العراق اثناء الاجتياح الأمريكي.

وأضاف قائلا "اتمنى أن تكون هذه الخطوة حافزا لبقية البلدان التي لديها آثار عراقية المسلوبة منه بصور غير شرعية واعادتها الى موطنها الاصلي خدمة للحضارة العراقية والحضارة البشرية بصورة عامة".

بدوره اثنى مدير متحف السليمانية هاشم حمه عبدالله على اعادة تلك الآثار، وقال في تصريح لوكالة شفق نيوز، "نحن سعداء بهذا العمل الحضاري المهم وهي بادرة من جهود الحكومة الحالية والمؤسسات المعنية بالاثار والثقافة العراقية ويؤكد من خلال هذا العمل رجوع العراق الى سيادته الحقيقية، وعرض حضارته في موطنها الأم وليس في دول أخرى".

وأردف بالقول إن إعادة تلك الآثار ستنشط السياحة بعرض قطع اثرية مهمة في المتاحف، وكذلك هي وقفزة نوعية ليكون العراق في المراكز المتقدمة في عدد القطع الاثرية وقدمها قياسا بالدول الاخرى".

ووجه الكاظمي في وقت سابق من اليوم بإعادة افتتاح المتحف العراقي في العاصمة بغداد امام الجمهور والباحثين.

وقال الكاظمي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين؛ لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات".

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