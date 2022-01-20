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إقليم كوردستان يوجه رسالة للصحة العالمية بشأن أزمات يعاني منها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T10:11:37+0000
إقليم كوردستان يوجه رسالة للصحة العالمية بشأن أزمات يعاني منها

شفق نيوز/ شكا وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس من عدة أزمات يعاني منها القطاع الصحي في الإقليم، وضرورة أن تواصل الصحة العالمية دعمها لهذا القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير عقب استقباله اليوم وفدا من منظمة الصحة العالمية.

وقال البرزنجي في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، "اجتمعنا اليوم مع وفد منظمة الصحة العالمية جاء لبحث عدة مشاكل نعاني منها في قطاع الصحة منها: الازمة المالية، وازمة كورونا، وازمة اللاجئين والنازحين، وطلبنا منهم الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية الإقليم".

كما أردف قائلا "احتياجاتنا اكبر واكثر من توفير الادوية فقط، وإنما نحن بحاجة الى العمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الصحة من خلال بناء مستشفيات جديدة ومختبرات حديثة وتدريب الكوادر الطبية".

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