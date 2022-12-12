إقليم كوردستان يوجه بإخضاع المراكز الطبية لـ"الطبيب المختص"

شفق نيوز/ ألزمت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جميع المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص، بالإشراف عليها من قبل "طبيب مختص مجاز".

وجاء في إعمام للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجهاً إلى جميع المديريات التابعة لها في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة، نص على "إغلاق المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص والتي لا تدار من قبل طبيب مختص مجاز".

وشدد الإعمام، الذي ذيل بتوقيع وزير الصحة سامان البرزنجي، على وجوب أن يقوم طبيب مختص مجاز، بـ"تولي مسؤولية المراكز الطبية الخاصة".

وتابع: "عندما يتخلى الطبيب المختص عن مسؤولية تولي المركز الطبي الأهلي، يتوجب إيقاف أعمال المركز لأنه سيعد في المقابل، غير مجاز لحين تولي الطبيب المختص".