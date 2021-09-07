إقليم كوردستان يوافق على قرابة 200 مشروع لبناء 175 الف وحدة سكنية

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الثلاثاء بمنح الهيئة إجازات لقرابة 200 مشروع لبناء 175 ألف وحدة سكنية في الإقليم، مؤكدا على أن الإقليم يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج المواد الإنشائية.

جاءت تصريحات شكري في كلمة له خلال مشاركته بمراسم افتتاح معرض العقارات والاستثمار الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في عاصمة اقليم كوردستان على معرض أربيل الدولي بمشاركة 150 شركة عقارية في الاقليم ودول الجوار والخليج.

وقال شكري في الكلمة "منحنا اجازة العمل لـ112 معملا للصناعات الإنشائية في المجالات المختلفة برأس مال يتجاوز 4 مليارات دولار امريكي وهي معامل للحديد والمرمر والاسمنت، مردفا بالقول إنه "حاليا اغلب المواد الانشائية التي تستخدم في البناء تتم انتاجها في اقليم كوردستان ونهدف الى الوصول للاكتفاء الذاتي في المواد الإنشائية.

واستطرد قائلا الهيئة والحكومة اعدت مشروعا لقانون المعادن وحاليا المشروع في مجلس الوزراء وقريبا سيرسل للبرلمان للمصادقة عليه.

ونوه شكري إلى أنه تم من تراخيص العمل لـ194 مشروعا لبناء 175 الف وحدة سكنية وحاليا 60% اكتملت، مبينا أنه تم دعم 25 الف وحدة من صندوق الإسكان للموظفين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود للحصول على وحدة سكنية.

كما أشار إلى أن هناك 80 مشروعا اخر جديدا في إطار منح الترخيص لها.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم بالقول إنه حتى نهاية العام الجاري سنعالج مشاكل جميع المشاريع غير المكتملة التي حصلت فيها مشاكل وقريبا سيستأنف العمل فيها جميعا مرة اخرى.