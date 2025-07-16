إقليم كوردستان يوافق على تفاهم جديد مع بغداد بشأن الرواتب والمستحقات المالية

شفق نيوز - اربيل

صادق مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على تفاهم جديد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، في وقت، اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم.

في مستهل الاجتماع، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت إقليم كوردستان، ولا سيما الحقول النفطية، والتي تسببت بأضرار مادية جسيمة لقطاع إنتاج النفط، واعتبر أن الهدف من هذه الهجمات هو الإضرار بالبنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة في الإقليم.

ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الهجمات، ومحاسبة المتسببين فيها وفق الأطر القانونية.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء محاور الاجتماع، التي تمحورت حول الأوضاع المالية في إقليم كوردستان، ومسار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بخصوص الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم.

وقدّم رئيس الوزراء ونائبه شرحاً مفصلاً حول التفاهمات المشتركة التي جرت يوم أمس في بغداد بشأن تأمين المستحقات المالية للإقليم والتزامات كوردستان ضمن هذا الإطار.

وفي ختام النقاشات، رحّب مجلس الوزراء بهذه التفاهمات، وقرّر المضي في تنفيذ مضمونها، والذي ينص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً للاتفاق.

من جهته كتب رئيس كتلة الموقف في برلمان كوردستان علي حمه صالح في منشور له على مواقع التواصل "فيسبوك" قائلا، إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات المحلي، و230 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد.