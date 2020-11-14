تراجع ملحوظ بعدد الاصابات بكورونا في إقليم كوردستان وتسجيل 573 حالة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 4842 فحصا جديداً بواقع: 1497 أربيل، 614 السليمانية، 2516 دهوك، 35 حلبجة، 144 كرميان، 35 رابرين.

واضافت الوزارة انها شخصت 573 اصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 161 أربيل، 102 السليمانية، 26 دهوك، 14 حلبجة، 30 كرميان، 6 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 398 مريضا وكالاتي: 109 أربيل، 7 السليمانية، 241 دهوك، 18 حلبجة، 23 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 27 شخصا من المصابين بالوباء وكما يأتي: 7 اربيل، 5 السليمانية، 9 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 6 رابرين.

واجمل البيان العدد الكلي للاصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ89029 اكتسب من بينهم 54856 الشفاء التام توفي 2815 مصابا.