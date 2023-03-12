إقليم كوردستان يواصل إمداد المساعدات الإغاثية للمنكوبين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ منذ وقوع الزلزال المدمر في مطلع شهر شباط الماضي في تركيا وسوريا هرع إقليم كوردستان على المستوى الرسمي والشعبي لإغاثة المنكوبين من خلال تقديم المساعدات المتنوعة لهم، وما يزال يواصل العمل في هذا الجانب على نفس الوتيرة.

وبهذا الصدد صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، اليوم الأحد، إرسال المزيد من المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال.

وقال علي تتر الذي تحدث إلى الصحفيين من مخازن مخصصة لجمع المساعدات والتبرعات، إنه منذ عدة أيام خلت يعكف المواطنون في دهوك على جمع المساعدات الإغاثية وترتيبها على شكل سلاسل، مبينا ان المساعدات تتألف من الأطعمة والأشربة والملابس وبعض المستلزمات، وخلال اليومين المقبلين ستتحرك 10 شاحنات كبيرة محملة بالمساعدات من دهوك الى تركيا وسوريا.

وأردف بالقول إن، عملية جمع المساعدات جرت بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية، مشيرا إلى جمع مبالغ مالية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان بهدف توزيعها أيضا على المتضررين في الدولتين.

وكان القنصل التركي في أربيل محمد مولود ياقوت قد أعلن، يوم الخميس 23 من شهر شباط، أن حكومة إقليم كوردستان وشعبها كانت أسرع وأول من لبى نداء الإغاثة الدولية التي اطلقته بلاده جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف.