إقليم كوردستان يواجه حرّ الصيف بزيادة سعة تجهيز الكهرباء

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إطلاق وحدات عدة لتوليد الكهرباء لمكافحة موجة الحر الذي يتعرض لها الإقليم، وبالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة في فصل الصيف.

وقال الوزير، كمال محمد صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار جاء لغرض مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، والذي ارتفع إلى 4250 ميغاواط".

وأضاف صالح، أن "المستوى الحالي لتوليد الكهرباء يبلغ 3000 ميغاواط، ولهذا الغرض، سيتم في نهاية شهر حزيران الجاري، توفير الوقود لعدد من وحدات توليد الكهرباء".

وكان وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، قد أشار قبل أيام، إلى أن معدل الطلب على الطاقة يزداد في فصل الشتاء أكثر منه في فصل الصيف في عموم مناطق الإقليم، ففي فصل الشتاء يصل إلى 6500 ميغاواط، بينما في فصل الصيف يصل إلى 4500 ميغاواط.

ويؤكد الوزير إمكانية وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.