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إقليم كوردستان يواجه التغيرات المناخية بزراعة مليون شجرة سنويا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-15T08:45:16+0000
إقليم كوردستان يواجه التغيرات المناخية بزراعة مليون شجرة سنويا

شفق نيوز/ أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، إطلاق حملة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في اربيل، "نحن في إقليم كوردستان نواجه التغيرات المناخية التي تجتاح المنطقة والعالم، وضمن الشعور بالمسؤولية، و بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء أطلقنا هذه الحملة".

وأضافت أن وزارة الزراعة قررت هذا العام منح المزارعين والدوائر والمؤسسات الرسمية شتلات الأشجار بلا مقابل مادي بهدف إنجاح خطة زيادة عدد الأشجار والمساحات الخضراء في الإقليم.

وتابعت الوزير بالقول "إننا إذا تمكنا من زراعة نحو مليون شتلة سنويا في إقليم كوردستان فإننا وخلال السنوات المقبلة سنخلق تأثيرا كبيرا في الحد من عوامل التغيرات المناخية والطقس".

ويقع العراق في الترتيب الخامس ضمن الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على مستوى العالم.

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