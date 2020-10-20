إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء طريق "روفيا كوبال" الذي يبرط بين محافظتي اربيل ودهوك.

ويُعد هذا الطريق احد المشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق ويقدم تسهيلات كبيرة في التنقل بين اربيل ودهوك بمسافة 22 كم.

والطريق يتألف من مسارين (ثلاثة خطوط ذهاب وثلاثة خطوط اياب) مع مجموعة من تقاطعات العبور وجسر بـ3 كم للمرور السريع "اوتوبان".

وقال محافظ دهوك علي تتر في كلمة له خلال افتتاح الطريق، ان هذا المشروع يقدم التسهيلات في المجالات كافة وللناس اجمع وتم انجازه وفق تصاميم حديثة وجيدة، مضيفا انه رغم شدة الازمات الا ان المشاريع يتم انجازها بسرعة فائقة وعلى اتم وجه.

واردف بالقول ان هذا الطريق الدولي يربط اقليم كوردستان بتركيا من جهة ويمتد حتى حدود محافظة السليمانية من جهة اخرى.

من جانبه قال وزير الاعمار والاسكان دانا عبد الكريم في كلمة له "نسعى الى ان تشمل المشاريع الخدمية مناطق الاقليم كافة".

واوضح ان "هذا الطريق سيسهل عملية التنقل ويقلل الحوادث المرورية اضافة الى الاستفادة منه لنقل المحاصيل الزراعية للفلاحين والتجارة"، لافتا الى ان "هذا الطريق كان يسمى سابقا بطريق الموت"، في اشارة الى كثرة حوادث السير فيه.

وتابع الوزير قائلا ان نسبة انجاز المشروع وصلت الى 72% بينما وصلت نسبة انجاز جسر (كوبال) الى 82% "، منوها الى انه "رغم الازمات التي تعصف بالاقليم الا ان المشروع تم انجازه في وقت قياسي".

بدوره قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني ان "المشروع تم انجازه بشكل جيد وبأيادٍ كوردستانية محلية"، مبينا ان "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة جدا لما يوفره من خدمة للاقليم وخاصة التي تتعلق بالطرق والجسور".

وقال "نحن في الحكومة اولينا الاهمية لهذه المشاريع وكذلك لإعادة تأهيل البنى التحتية"، مشيرا الى ان "هناك مشاريع اخرى قيد الانشاء بين المحافظات ونأمل ان يتم انجازها في الاوقات المحددة لها".

وخاطب بارزاني سكان الاقليم قائلا "صحيح ان هذا الطريق يقدم التسهيلات لكم، ولكن اطلب منكم الاستفادة منه على افضل وجه لأننا نشهد للاسف كل سنة سقوط مئات الضحايا جراء الحوادث المرورية والقيادة بالسرعة الفائقة وبعجلة من دون تروٍ".

وقال ايضا "رغم الازمات المالية وفيروس كورونا نحن مستمرون في انجاز المشاريع"، مستدركا القول "دائما ما يُطرح سؤال لماذا الحكومة تنجز المشاريع ولا توزع الرواتب في مواعيدها المحددة؟، وهنا اودُّ ان اجيب بان حكومة الاقليم تبذل قصارى جهدها لتأمين الرواتب ولكن كورونا والازمة الاقتصادية العالمية انعكست بشكل سيء على اقليم كوردستان رغم اننا قد قللنا النفقات الحكومية الى ادنى المستويات".

واوضح رئيس الحكومة ان "عمل الحكومة لا يقتصر على توفير الرواتب فقط بل ان من ضمن مهامها الاساسية توفير الخدمات وانجاز المشاريع"، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية في وقت ارتفعت به الاصابات والوفيات اليومية بالوباء، قائلا "لا يوجد سبيل سوى الالتزام بتلك التعليمات والتدابير".