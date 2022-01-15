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إقليم كوردستان ينفي قطع بغداد لرواتب الموظفين.. الدفعة الجديدة ستصل قريباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-15T14:24:19+0000
إقليم كوردستان ينفي قطع بغداد لرواتب الموظفين.. الدفعة الجديدة ستصل قريباً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ان بغداد سترسل مبلغ 200 مليار دينار لاربيل لدفع رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الاول الماضي، نافية صحة مزاعم أفادت بأن بغداد قطعت المبلغ عن الإقليم.

وقالت المديرة العامة للميزانية في وزارة المالية بحكومة الاقليم بري نوري في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، انه لا صحة لمزاعم قطع مبلغ 200 مليار دينار والذي تقدمه بغداد لأربيل لصرف رواتب الموظفين، مبينا ان اتفاق الطرفين بشأن ارسال المبلغ شهريا مستمر وهو ينفذ الان كماهو.

واضافت نوري أن الجانبين تحاورا العام الماضي بهذا الصدد، ووفقا للمادتين 10 من و11 من القانون رقم 6 لسنة 2019 يتوجب التحاسب مع بغداد بحيث تدفع اربيل الايرادات لبغداد وتقوم الاخيرة بارسال حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة البالغة 12.57 بالمائة منها.

وفي الوقت نفسه اعلن ممثل حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى ان اجراءات ارسال 200 مليار دينار الى الاقليم لرواتب شهر كانون الاول الماضي في طريقها للانتهاء ومن المقرر ان يتم ارسال 200 مليار دينار خلال هذا الاسبوع من بغداد الى اربيل.

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