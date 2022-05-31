إقليم كوردستان ينفق أكثر من 70 مليون دولار سنويا على السجائر

شفق نيوز/ قالت منظمة المستقبل لحماية البيئة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إن الإقليم ينفق سنوياً أكثر من 70 مليون دولار على التبغ و السجائر.

وأصدرت المنظمة تقريراً مفصلاً نشرت فيه إحصائيات عن أعداد المدخنين في العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، و التي يتم الاحتفال بها سنويا في 31 من شهر أيار/مايو.

وذكرت المنظمة في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن أكثر من 70 مليون دولار يتم إنفاقه سنويا على السجائر، مشيرة إلى أن علبة السجائر الواحدة تتراوح بين 250 - 6000 آلاف دينار عراقي.

ووفقا للمنظمة فإن التبغ يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا في العالم، و7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن الاستخدام المباشر للتبغ.