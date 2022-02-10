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إقليم كوردستان ينفذ مشروعين لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-10T11:29:56+0000
إقليم كوردستان ينفذ مشروعين لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ وقع وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس عقدين لتنفيذ مشروعين لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتجهيزها لمحافظتي أربيل ودهوك.

وجرت اليوم في مبنى الوزارة مراسم توقيع العقدين مع شركتي "زاكروس كروب"، و"ستير كروب" لتنفيذ المشروعين اللذين خلال مدة عام.

وطالب الوزير خلال مراسم توقيع العقد كلا الشركتين الإلتزام بالسقف الزمني المحدد لتنفيذ المشروعين.

ويتم تنفيذ المشروعين اللذين يُنتج كل واحد منهما 50 ميغاواط من خلال الاستثمار.

و قررت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء زيادة ساعات تجهيز الطاقة للسكان وذلك اعتبارا من شهر آذار المقبل.

وكان وزير الكهرباء قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.

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