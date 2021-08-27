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إقليم كوردستان يندد بالتفجيرات في كابل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-27T09:52:04+0000
إقليم كوردستان يندد بالتفجيرات في كابل

شفق نيوز/ أدان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي يوم الجمعة بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة كابل والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان وعدد من الجنود الأمريكيين.

و أدانت وزارة الخارجية العراقية،في وقت سابق من اليوم التفجير الدامي الذي استهدف العاصمة الافغانية كابول.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بمقتل 12 جندياً أمريكياً على الأقل، في انفجارين وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت مصادر طبية أفغانية بأن الهجوم خلف 13 قتيلا و60 جريحا.

وقالت "وكالة أنباء أعماق"، التابعة لتنظيم داعش في حسابه على قناة تيليغرام، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول، يوم الخميس.

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