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إقليم كوردستان ينتج نحو 5 ملايين بيضة يومياً ويصدر نصفها للمحافظات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T11:30:31+0000
إقليم كوردستان ينتج نحو 5 ملايين بيضة يومياً ويصدر نصفها للمحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلن ‏مدير عام الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان فراس صديق، يوم الاحد، ان ‏الإقليم ينتج 13 ألف كرتونة بيض يومياً (4.680.000 بيضة)، مشيرا الى ان حاجة الاقليم تقدر بـ7 آلاف كرتونة ويتم تصدير المتبقي آلى محافظات وسط وجنوب العراق. ‏

وقال صديق لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج البيض في اقليم كوردستان‏ ‏تطور بشكل ملحوظ خلال ‏السنوات الثلاث الماضية ‏وذلك بسبب قرار منع استيراد البيض من الخارج الذي ساهم في زيادة ‏عدد المشاريع المنتجة للبيض".

‏وأضاف، أن "عدد المشاريع المنتجة للبيض قبل ‏قرار منع الاستيراد كان 11 مشروعا ‏لكنها ‏لم تكن تعمل بكامل قدراتها الاستيعابية ‏بسبب العجز عن منافسة أسعار البيض المستورد من الخارج ‏فكانت تعمل بنسبة 50% فقط من إجمالي طاقتها الاستيعابية أو اقل من ذلك في بعض الأحيان".

وتابع أن "عدد المشاريع المنتجة للبيض في الوقت الحالي يبلغ 27 مشروعاً في محافظات الإقليم ‏وهناك 24 مشروعاً اخر قيد الإنشاء"، موضحاً "كنا في السابق ننتج ‏من 2500 إلى 3 آلاف كرتون بيض يوميا لكننا الآن ننتج 13 ألف كرتونة بيض يوميا (4.680.000 بيضة)".

واشار صديق الى ان "إقليم كوردستان يحتاج إلى 7 آلاف كرتونة بيض يوميا ويتم في الوقت الحالي تصدير الفائض من إجمالي نسبة البيض المُنتَج ‏إلى وسط وجنوب العراق ‏وفق آلية معينة".

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