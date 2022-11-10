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إقليم كوردستان ينتج قرابة 450 ألف برميل من النفط يوميا يصدر معظمها عبر ميناء جيهان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-10T13:32:38+0000
إقليم كوردستان ينتج قرابة 450 ألف برميل من النفط يوميا يصدر معظمها عبر ميناء جيهان

شفق نيوز/ قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، يوم الخميس، إن الإقليم يُنتج قرابة 450 ألف برميل من النفط يوميا يصدر معظم الكمية إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الخريف لمجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي افتتح أعماله اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة/ دبي.

وقال رحيم، إن ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان يسير بشكل جيد، ونحن يوميا نقوم بإنتاج قرابة 450 الف برميل من النفط، نصدّرُ منها قرابة 420 الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان، مؤكدا ان حكومة الاقليم تقوم بسداد المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في كوردستان.

وأضاف أن، برنامج الحكومة الاتحادية ينص على ايقاف الضغوطات التي تمارس على ملف النفط والغاز في الإقليم لغاية ان نتمكن من تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي والذي يُعد قانوناً مهماً لتنظيم الإيرادات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال المسؤول الحكومي الكوردي "نحن متفاؤلون بأنه خلال الاشهر الستة المقبلة بأن نتمكن من التوصل إلى حل لهذا الموضوع".

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