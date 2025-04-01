إقليم كوردستان يمنح 52 سجيناً إجازة العيد بشروط مشددة

شفق نيوز/ أعلنت سلطات إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، منح 52 سجينًا إجازة مؤقتة خلال عيد الفطر، تتيح لهم قضاء هذه الأيام مع أسرهم، ضمن إطار مبادرة إصلاحية تشمل المحكومين الذين قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.

وقال خالد محمد، المتحدث باسم هيئة الإصلاح في إقليم كوردستان، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القرار يأتي بمناسبة عيد الفطر، حيث تم منح 52 سجينًا إجازة لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديدها لأيام إضافية.

وأوضح أن الغالبية العظمى من هؤلاء السجناء يقضون عقوباتهم في سجون هولير (أربيل).

وأضاف محمد أن هذه الإجازة تُمنح فقط للسجناء الذين قضوا ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، مع استثناء المدانين بجرائم القتل والإرهاب.

كما أشار إلى أن المشمولين بالإجازة ملزمون بتقديم كفالة مالية وشخصية، بالإضافة إلى التوقيع يوميًا في أقرب مركز شرطة لمحل إقامتهم، لضمان التزامهم بالضوابط.

وبيّن المتحدث أن توزيع السجناء الذين حصلوا على الإجازة كان على النحو التالي: 24 من إصلاحية أربيل، 17 من إصلاحية السليمانية، و11 من إصلاحية دهوك.