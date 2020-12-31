إقليم كوردستان يمنح أكثر من 100 الف تصريح إقامة لوافدين اجانب

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان يوم الخميس أنها منحت أكثر من 100 الف تصريح إقامة رسمية لوافدين اجانب خلال العام 2020.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث بأسم مديرية الجنسية في الاقليم كيفي عمر اعلن فيه احصائيات رسمية لعمل المديرية خلال العام 2020 الذي شارف على الانقضاء.

وقال عمر خلال المؤتمر إن المجموع الكلي للجوازات التي اصدرتها المديرية للمواطنين في المحافظات الاربع في الاقليم خلال العام الحالي بلغ 187 الفا، و836 جوازا.

واشار الى ان المديرية منحت 100 الف و364 تصريح إقامة لوافدين اجانب خلال العام ذاته.

ويتوجب على طالبي اللجوء واللاجئين في اقليم كوردستان الحصول على إذن إقامة من مديرية الإقامة، و قد تختلف إجراءات الإقامة من محافظة لأخرى.

ويتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء الحاصلون على تصريح إقامة ساري المفعول من سلطات إقليم كوردستان العراق بحرية التنقل داخل محافظات الإقليم.

ولا يصلح تصريح الإقامة الخاص بإقليم كوردستان العراق للسفر من الإقليم إلى محافظات وسط وجنوب العراق. ومحاولة السفر خارج إقليم كوردستان دون الحصول على التصريح المناسب قد تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء لمخاطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل من العراق.