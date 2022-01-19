إقليم كوردستان يمنح قرابة 200 الف بطاقة إقامة سياحية

شفق نيوز/ قالت المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الأربعاء إن عملها خلال العام الماضي زاد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020.

وذكر المتحدث باسم المديرية النقيب كيفي عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن 5 ملايين، و987 الفا، و859 مواطنا في إقليم كوردستان يمتلكون وثائق رسمية، وبطاقات وطنية، منهم مليونان، و990 الفا، و700 من الذكور، و مليونان، و997 الفا، و159 مواطناً من الإناث.

كما أوضح أنه خلال العام الماضي منحت المديرية 840 الفا، و409 بطاقة وطنية، و308 آلاف، و438 جواز سفر، و65 الفا و83 بطاقة سكن لمواطني إقليم كوردستان.

النقيب عمر نوه إلى منح المديرية ما مجموعه 163 الفا، و180 بطاقة إقامة سياحية للوافدين إلى اقليم كوردستان.