إقليم كوردستان يمنح تأشيرة عبور "ترانزيت" للعالقين في مطار إسطنبول

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء السبت، منح تأشيرة عبور (ترانزيت) للعالقين في مطار إسطنبول التركي للعودة لأربيل.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار مساعينا لإعادة المواطنين العالقين في مطار إسطنبول، وبعد جهود حكومة إقليم كوردستان عبر لجنة خاصة من دائرة العلاقات الخارجية ووزارة الداخلية في الإقليم، استمرت الاتصالات مع الجهات الرسمية والمعنية في الجمهورية التركية لتأمين تسهيلات العودة براً للمواطنين الكوردستانيين، خصوصاً الذين لا يحملون تأشيرة".

وأوضحت، أن "في المرحلة الأولى من هذه العملية، تم تأمين تأشيرة عبور (ترانزيت) لنحو 300 مواطن من الإقليم، وتمكن اليوم 50 شخصاً من عبور معبر إبراهيم الخليل – خابور نحو كوردستان، حيث تم تأمين وصولهم إلى مدينة أربيل بالتنسيق والتعاون مع المشرفين والمسؤولين في المعبر".

وأشارت إلى أنه "بفضل التسهيلات المقدمة من القنصلية العامة لتركيا في أربيل، تم إعلامنا بأن أي مواطن حامل لجواز السفر العراقي، يتواجد في أي بلد ويرغب بالعودة إلى كوردستان، سيُمنح تأشيرة عبور لمدة خمسة أيام عند وصوله إلى تركيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تشكيل لجنة طارئة مشتركة بين دائرة العلاقات الخارجية ووزارة الداخلية، بهدف تنظيم عمليات إعادة المواطنين الكورد العالقين في الخارج، بعد أن أدى الإغلاق الكامل للأجواء العراقية إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية واحتجاز مئات المسافرين في مطارات دولية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمني غير مسبوق في المنطقة، بعد سلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ما دفع السلطات العراقية إلى اتخاذ قرار احترازي بإغلاق أجواء البلاد مؤقتاً.

وكانت بغداد قد أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية المدنية والعسكرية حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتعرض الأجواء العراقية لمخاطر أمنية محتملة.

هذا القرار فاقم من معاناة آلاف المسافرين، داخل العراق وخارجه، حيث أدى إلى شلل في قطاع النقل الجوي وإرباك جداول السفر.