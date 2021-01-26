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إقليم كوردستان: يمكننا إنتاج 6500 ميغاواط من الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-26T08:17:30+0000
إقليم كوردستان: يمكننا إنتاج 6500 ميغاواط من الكهرباء

شفق نيوز/ اكد وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد يوم الثلاثاء أن وزارته يمكنها إنتاج قرابة 6500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في حال توفر الوقود اللازم للتجهيز.

وقال محمد في مؤتمر صحفي مشتركه عقده مع محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر على هامش افتتاح محطة "موبايل" الكهربائية في بلدة "شمامك"، انه "في حال توفر الوقود فإن إقليم كوردستان يمكنه ان يُنتج 6500 ميغاواط"، مستدركا القول "حاليا ما يتم انتاجه يتراوح بين 3500 – 3600 ميغاواط".

وفي سؤال عن إنخفاض ساعات التجهيز بالاقليم عزا الوزير ذلك الى زيادة الطلب على الطاقة  مع إنخفاض درجات الحرارة الا انه اكد ارتفاع معدل الانتاج.

واضاف محمد ان "موضوع توفير المحروقات يقع على عاتق وزارة الثروات الطبيعية ونعمل معها حاليا من اجل توفير هذه المادة".

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