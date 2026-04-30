إقليم كوردستان يمدد فترة بقاء الطلبة الدارسين في إيران "لأسباب أمنية"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تمديد فترة بقاء الطلبة والكوادر التدريسية الدارسين في الجامعات الإيرانية داخل الإقليم، وذلك حرصاً على حياتهم وسلامتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، قرر تمديد فترة بقاء الطلبة المتواجدين حالياً في إقليم كوردستان، وذلك ابتداءً من الأول من أيار وحتى 15 من الشهر نفسه.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي لضمان سلامة الطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تقييم جديد للأوضاع بعد انتهاء المدة المحددة، لإصدار القرارات المناسبة بناءً على المستجدات.

كما أكدت أن "هذه الفترة التي يقضيها الطلبة داخل الإقليم ستُحتسب ضمن فترة الإقامة الأكاديمية المطلوبة لغرض معادلة الشهادات، ولن تؤثر على مسيرتهم الدراسية.