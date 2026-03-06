إقليم كوردستان يمدد عطلة المدارس والجامعات لما بعد العيد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تمديد عطلة المدارس والجامعات في الإقليم حتى 23 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من أجل المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المعلمين والطلاب، تقرر أن تكون الفترة من يوم الأحد 8 آذار/ مارس 2026 إلى يوم الاثنين 23 آذار/ مارس 2026 عطلة في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، الحكومية، الأهلية، الخاصة، والدولية".

وأضاف: الفترة من 11 آذار إلى 23 آذار، هي عطلة الربيع الرسمية للمؤسسات التعليمية".