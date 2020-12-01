إقليم كوردستان يمدد تعليق الدوام بالمدارس والجامعات لغاية مطلع العام المقبل

شفق نيوز/ قررت اللجنة الحكومية العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس حتى بداية عام 2021 لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد ان شهد تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية.

وقررت اللجنة العليا الابقاء على تعليق الدوام لغاية 7 – 1 – 2021، بحسب التسريبات الواردة من داخل الاجتماع الذي انتهى قبل قليل.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد وافق على ان يقتصر دوام الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وان يكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا الا ان اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق الدوام في المراحل الدراسية كافة في 1-11-2020.

وكان المسؤولون الصحيون في اقليم كوردستان قد ذكروا في نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر ان المئات من التدريسيين والمعلمين والطلبة والتلاميذ اصيبوا بكورونا مع المباشرة بالدوام بالمدارس.

ويقول اولئك المسؤولون ان الفيروس لم ينتهِ بعدُ ومايزال يشكل خطرا على حياة السكان في ومن الضروري الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية، مؤكدين ان تعليق الدوام الرسمي بالمدارس اسهم والى حد كبير بتراجع الاصابات بالوباء.