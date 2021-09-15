إقليم كوردستان يمدد العمل بالعلامات والمعلومات الخاصة بسيارات الأجرة ويؤجل الغرامات

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان تمديد العمل بنظام العلامة ولوحات المعلومات الخاصة بسيارات الأجرة بالإقليم، وتأجيل استيفاء الغرامات المالية على المخالفين لتلك الإجراءات.

وقال وزير النقل آنو جوهر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مجموعة من سائقي سيارات الأجرة في الإقليم، إن هؤلاء السائقين طالبوا بتمديد العمل بموضوعة وضع العلامات ولوحة المعلومات في سيارات الأجرة.

وأضاف "نحن تعهدنا لهم بتلبية طلبهم، وبعد التباحث مع وزارة الداخلية حول هذا الأمر قررنا تمديد العمل بهذه العلامة ولوحة المعلومات وتأجيل استيفاء الغرامات المالية المترتبة على المخالفين".

ودعا الوزير سائقي الأجرة كافة بالاقليم الى الاستمرار بالعمل في نظام وضع العلامة واللاصق وبطاقة المعلومات في سياراتهم.

كما دعا أيضا إلى ضرورة مراجعة السائقين مديريات المرور في الإقليم ووزارة النقل بما يتعلق بتلك الإجراءات وتنظيم عملهم، وإلى مراجعة قسم الادلة الجنائية للتأكد بعدم تورطهم بجنحة مخلة بالشرف أو بجرائم أخرى.

وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر نيسان الماضي العمل بهذا النظام وفرض غرامة مالية مقدارها 500 الف دينار عراقي لكل مخالف.

ووفق النظام يقوم السائق بإلصاق لوحة المعلومات الشخصية الكاملة له الواردة في بطاقة السكن اضافة الى صورة فتوغرافية داخل غرفة سيارة الأجرة وتحديدا خلف الكرسي الأمامي للراكب مع ارقام الاتصال بالأجهزة الأمنية، ومكافحة العنف ضد المرأة.

يشار إلى أن هذه الوثيقة تصدرها وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع وزارة الداخلية في الإقليم بهدف الحد من الجرائم خاصة تلك التي تتعلق بالتحرش الجنسي والإغتصاب.