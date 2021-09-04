إقليم كوردستان يكشف عن "عائق" أمام استلام الوقود من بغداد

شفق نيوز/ اعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال اتروشي، اليوم السبت، ان وزير النفط الاتحادي وافق على ارسال كميات من البنزين والنفط الابيض الى الاقليم، مستدركا ان الامكانيات اللوجستية غير متوفرة لنقل الكمية المتفق عليها الى الاقليم.

ونقلت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، في مقابلة تابعتها وكالة شفق نيوز، مع وزير الثروات الطبيعية الكوردستاني كمال اتروشي، قوله ان الهدف الحالي للوزارة هو العمل بشكل تجريبي للسيطرة على كلفة النفط والعقود والصرفيات، مؤكدا على الرغبة للتطوير بشكل اكبر.

واشار اتروشي الى ان بالامكان زيادة العمل وانتاج البنزين في شركة كار ، مستدركا انه بسبب الوضع الاقتصادي في الاقليم يتوجب تصدير قسم من النفط الخام الى الخارج وليس بالامكان تحويل الانتاج النفطي كله الى بنزين.

وبشأن ارسال النفط الابيض، اكد اتروشي ان ما يهم الوزارة هو سكنة القرى والارياف لتأمين النفط الابيض لهم، مشيرا الى انه اتفق مع بغداد على ارسال كمية من النفط الأبيض هذا العام الى الاقليم وسيتم توزيعها بداية شهر تشرين الاول المقبل.

واوضح ان البنزين الذي كان يستورد الى الاقليم سابقا كان ذا مواصفات سيئة جدا ويلحق اضرارا كبيرة بسيارات المواطنين، ولذلك عملت الوزارة على ايقاف هذا الامر الى ان وصل الامر الى توقف استيراد البنزين، ومن ثم قامت الوزارة بحث التجار على استيراد البنزين وقامت بتخفيض الضرائب عليه لتخفيض سعره شيئا فشيئا.

واشار اتروشي الى انه زار بغداد وفي اجتماع مع وزير النفط توصل الى اتفاق يتضمن إرسال بغداد مليون لتر من البنزين يوميا الى الاقليم، مؤكدا ان القرار صدر من بغداد بتنفيذ الاتفاق.

واقر اتروشي انه لم يكن على علم بعدم امتلاك الاقليم للامكانيات اللوجستية لنقل المليون لتر من البنزين الى الاقليم عبر صهاريج او انبوب ناقل او عن اي طريق اخر، مبينا ان الوزارة تعمل الان على علاج هذه الاشكالية.