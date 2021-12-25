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إقليم كوردستان يكشف سبب تأجيل إعادة جثامين مهاجرين غرقوا في المانش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-25T12:24:52+0000
إقليم كوردستان يكشف سبب تأجيل إعادة جثامين مهاجرين غرقوا في المانش

شفق نيوز / كشفت مؤسسة القمة لشؤون المهاجرين والنازحين، التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، عن سبب تأجيل إعادة جثامين مهاجرين قضوا غرقاً في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول الى بريطانيا.

وقال منسق المؤسسة فهمي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الانواء الجوية في فرنسا كانت مساء أمس  غير جيدة ولم تستطع الطائرة الاقلاع بسبب الضباب الكثيف"، مشيراً إلى أن  مراسيم استقبال جثث الضحايا قد جرت بحضور ذويهم بأعداد كبيرة، تجاوزت ١٥٠ سيارة وصلت لمطار أربيل الدولي، ولكن للأسف لم تصل الجثث".

وأضاف حسين، أنه "في حال كانت الأجواء في فرنسا جيدة ستقلع الطائرة، ومن المحتمل أن تصل الطائرة التي تحمل الجثامين، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى مطار أربيل الدولي".

وأوضح أن "بعض ذوي الضحايا عادوا إلى مناطقهم وبعض منهم بقوا في أربيل على أمل الانتظار ووصول الجثث الليلة إلى مطار أربيل الدولي".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الاثنين الماضي، عزمها إعادة جثامين 16 مهاجراً من الإقليم غرقوا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، الذي كان من المقرر يوم أمس الجمعة.

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