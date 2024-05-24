إقليم كوردستان يكشف تفاصيل وملفات زيارة نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات

شفق نيوز/ كشف المستشار في رئاسة إقليم كوردستان، خيري بوزاني، يوم الجمعة، عن أبرز الملفات التي تباحث بشأنها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

وأوضح بوزاني، لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بين نيجيرفان بارزاني، ومحمد بن زايد، ركز على مناقشة العلاقات بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى علاقات أربيل وبغداد، وأحدث التطورات في المنطقة".

وأكد الجانبان، بحسب بوزاني، أهمية "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة، كما بحثا فرص الاستثمار الإماراتي في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق وإقليم كردستان، مع التركيز على تشغيل رأس المال الإماراتي في هذه المجالات".

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة "تعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية التضامن الدولي متعدد الأطراف للحد من انتشار الأزمات والمشكلات".

وعن توقيت الزيارة، لفت بوزاني، إلى أن زيارة نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات، تأتي ضمن زياراته المكوكية في المنطقة، والتي تنصب جميعها في مصلحة العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق والدول المجاورة، كما تأتي هذه الزيارة في توقيت مهم لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبشأن العلاقة بين أربيل وأبوظبي، نوه إلى أن "إقليم كوردستان يتمتع بجاذبية كبيرة نظراً لما يمتلكه من إمكانيات اقتصادية في مجالات الزراعة، المعادن، والتصنيع، كما يمكن للإقليم أن يصبح نقطة انطلاق مهمة لأي دولة تسعى للتوسع الاقتصادي، وذلك بفضل علاقاته الجيدة مع جيرانه، مما يجعله جسراً للتواصل الاقتصادي داخل الإقليم وخارجه".

وتابع بوزاني: "من المعروف أن دول الخليج، وخاصة الإمارات، تبحث عن طرق لتوسيع نشاطاتها التجارية والاستثمارية، وتوجه أنظارها حالياً نحو المنطقة الأكثر استقراراً وأمناً وجاذبية"، في إشارة إلى إقليم كوردستان.

وخلص إلى القول: "لا توجد أي عقبات تمنع دول الخليج من إقامة علاقات اقتصادية، سياسية، واجتماعية ودية مع إقليم كوردستان، خاصة أن الإقليم يعتمد سياسة التوازن لجذب المستثمرين".